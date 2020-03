Την έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκρυθμη κατάσταση στο προσφυγικό αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα την Τετάρτη μετά από αίτημα του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση θα αποτελέσει ευκαιρία να υιοθετηθούν μέτρα υποστήριξης της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, για την Παρασκευή προσδιορίστηκε το έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών στο Ζάγκρεμπ μετά από αίτημα του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.

«Κάθε φορά που δοκιμάζεται η ΕΕ όπως τώρα, πρέπει να επικρατεί ενότητα. Ζητώ το έκτακτο συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ να συντονίσει τις προσπάθειες στήριξης της Ελλάδας. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει ή να εκφοβίσει την ΕΕ» δήλωσε νωρίτερα ο κ. Σχοινάς, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να επισκεφτεί με την ηγεσία της ΕΕ τον Έβρο -μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- προκειμένου να επιθεωρήσουν την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την «κατανόησή» της προς την Τουρκία για τον πόλεμο στη Συρία, τονίζοντας όμως ότι η απόφαση της Άγκυρας να αφήσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη «δεν μπορεί να είναι» η απάντηση στην κρίση αυτή.

«Αναγνωρίζω ότι η Τουρκία είναι σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όμως αυτό που βλέπουμε τώρα δεν μπορεί να είναι η απάντηση ή η λύση» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Στο μεταξύ, η Frontex συμφώνησε να ξεκινήσει «ταχεία επέμβαση» στα σύνορα της ΕΕ για να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στα εξωτερικά της σύνορα, όπως ανακοίνωσε o ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της ελληνικής πλευράς για ανάπτυξη της ομάδα Rapid Border Intervention Team στα νησιά, αλλά και καθώς και ο ίδιος ο Οργανισμός αναμένει μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, μετά το άνοιγμα των συνόρων εκ μέρους της Τουρκίας.

«Εξετάζουμε πώς θα στηρίξουμε καλύτερα την Ελλάδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα» ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.

«Δεδομένης της ταχέως αναπτυσσόμενης κατάστασης στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα με την Τουρκία, η απόφασή μου είναι να αποδεχθώ την έναρξη της ταχείας συνοριακής παρέμβασης που ζήτησε η Ελλάδα» δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex Fabrice Leggeri.

Late last night #Frontex received a request from the Greek government to launch a rapid intervention at its external borders. We are looking into how to best support Greece in the shortest time possible #EuropeanBorderGuard pic.twitter.com/J2GKpTDACS

— Frontex (@Frontex) March 2, 2020