Πληθαίνουν συνεχώς τα κρούσματα με κοροναϊό στην Ευρώπη.

Τις δύο τελευταίες μέρες, τα πρώτα κρούσματα ανακοίνωσαν επίσης η Ελλάδα, η Αυστρία, η Κροατία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Γεωργία, η Βόρεια Μακεδονία, ενώ νέα κρούσματα καταγράφηκαν επίσης στην Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, πρόκειται για ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους, πρόκειται για ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία.

Η Ιρλανδία επίσης ακύρωσε αγώνες ράγκμπι με την Ιταλία, οι οποίοι επρόκειτο να διεξαχθούν στις 7 και τις 8 Μαρτίου, ενώ ματαιώνεται και έκθεση ωρολογοποιίας στη Γενεύη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά ο νέος κοροναϊός μεταδίδεται ταχύτερα εκτός Κίνας από όπου ξεκίνησε.

Συντονισμό και προετοιμασία από τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του κοροναϊό ζητά η Κομισιόν.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του MEGA, στις Βρυξέλλες, εκτιμούν ότι κανένα κράτος δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μόνο του τον ιό, εφόσον εξαπλωθεί.

Παράλληλα, πηγές της Κομισιόν σημειώνουν ότι λύση δεν είναι ούτε το εμβόλιο ούτε το κλείσιμο των συνόρων, αλλά η ενημέρωση των πολιτών από γιατρούς και η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων υγείας σε εθνικό και κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Ο σχεδιασμός των Βρυξελλών προετοιμάζεται για πανδημία. Ως εκ τούτου ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να παντήσουν εάν έχουν επαρκή αποθέματα μασκών και εξοπλισμού.

Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν απαντήσει, λόγω των διαφορετικών εσωτερικών τους δομών.

Κατά την επίσκεψή της στην Ρώμη, η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδη, κάλεσε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις προετοιμασίες τους για περισσότερα κρούσματα και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ενημερώνοντας συνεχώς τις Βρυξέλλες για τις εξελίξεις

Σημειώνεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ενεργοποιήσει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Δύο νέα κρούσματα του νέου κοροναϊού επιβεβαιώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 15, ανακοίνωσε σήμερα ο Αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Ουίτι.

«Οι ασθενείς προσβλήθηκαν από τον ιό στην Ιταλία και την Τενερίφη και έχουν μεταφερθεί σε ειδικά κέντρα αντιμετώπισης των λοιμώξεων του NHS (Εθνική Υπηρεσία Υγείας) στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ και στο Royal Free Hospital στο Λονδίνο» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Την ίδια στιγμή, είκοσι δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής από τον νέο κοροναϊό στο Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Irna σήμερα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα φτάνει τα 141, πρόσθεσε η ίδια πηγή, αν και δεν διευκρίνισε αν οι νεκροί περιλαμβάνονται στον αριθμό των κρουσμάτων. Στο μεταξύ στο Κουβέιτ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του covid-19 ανέρχονται σε 43, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρόσθεσε ότι όλα αφορούν ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στο Ιράν.

Οι υγειονομικές αρχές της Δανίας ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα μόλυνσης από τον κοροναϊό στη χώρα, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος επέστρεψε από τη βόρεια Ιταλία, όπου έκανε διακοπές σε χιονοδρομικό κέντρο.

VIDEO:

Watch the progression of the #coronavirus around the world.

Scary!#coronavirus #COVID19 #CoronaviriusOutbreak pic.twitter.com/HaWF1DWxEK

— Wars on the Brink 🅙 (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) February 25, 2020