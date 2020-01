Σε ρόλο «Πόντιου Πιλάτου» εμφανίστηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην παρέμβασή του γύρω από τα ελληνοτουρκικά και τις διενέξεις Άγκυρας – Αθήνας για μία σειρά προκλητικών θεμάτων που εγείρει η γειτονική χώρα.

Σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία και ενώ οι τουρκικοί «τσαμπουκάδες» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να παρέμβει – σε πρώτη φάση – «πυροσβεστικά» με στόχο την επίλυση των διαφορών μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τα όσα συζήτησαν οι δύο πλευρές για τα ελληνοτουρκικά απέδειξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ – σε αντίθεση με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποίο σε αρκετά ζητήματα έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ελληνικών θέσεων – θέλει να κρατήσει ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο «στρατοπέδων».

Ο πρόεδρος Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει δηλώσεις μετά την επικοινωνία με τον Ερντογάν, ωστόσο ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έδωσε το στίγμα της επικοινωνίας που είχαν οι δύο πολιτικοί ηγέτες.

Ο Τζαν Ντίρι έγραψε στο Tweet ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεσήμανε πως η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να λύσουν τις διαφορές τους.

Η δήλωση που αποδίδεται στον Τραμπ είναι γενικόλογη ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά περί προκλητικών ενεργειών από την τουρκική πλευρά, είτε στο Αιγαίο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.

