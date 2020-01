Εννέα είναι συνολικά τα θύματα από την πτώση του ελικοπτέρου στο οποίο σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας.

«Δεν υπάρχουν ζωντανοί μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου. Πρόκειται συνολικά για εννέα θύματα, οχτώ επιβάτες και τον πιλότο. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα σχόλιο αν δεν ολοκληρωθεί η έρευνα και κάνει ο ιατροδικαστής τη δουλειά του» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο σερίφης του Λος Άντζελες, Άλεξ Βιλανουέβα.

Ο σερίφης ανέφερε πως «απομονώσαμε την περιοχή μόλις λάβαμε την κλήση. Ειδικοί βρίσκονται εκεί κι εξετάζουν τα συντρίμμια. Στο ελικόπτερο ήταν εννιά άνθρωποι και δεν σώθηκε κανένας. Οκτώ άτομα και ο πιλότος είναι νεκροί».

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε την ταυτότητα των ονομάτων των θυμάτων «μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες».

Ο υπεύθυνος της έρευνας από την πλευρά του ανέφερε πως «δεχτήκαμε κλήση για πτώση ελικοπτέρου και για πιθανή φωτιά. Όταν φτάσαμε μετά από λίγο υπήρχε φωτιά λόγω της πτώσης του ελικοπτέρου. Αμέσως πήγαν δυνάμεις από γη και αέρα».

«Οι πυροσβέστες είδαν πως υπήρχαν συντρίμμια σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησαν να σβήσουν τη φωτιά. Ήταν δύσκολη γιατί υπήρχε μαγνήσιο που έκανε την κατάσβεση πιο δύσκολη» πρόσθεσε.

«Υπήρχε κι ένα ελικόπτερο που μετέφερε ιατρική βοήθεια, έψαξε για επιζώντες. Δεν βρήκε κανέναν. Όλοι ήταν νεκροί» κατέληξε.

#BREAKING | Nine people are dead in the helicopter crash including NBA superstar Kobe Bryant https://t.co/zeA7Nw9s3z

— Isabel Rosales (@WFTSisabel) January 26, 2020