Τους ισχυρισμούς των Ταλιμπάν ότι το αεροπλάνο, το οποίο συνετρίβη στο Αφγανιστάν με 83 επιβάτες, ανήκε στις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οπως δήλωσαν στο Reuters αμερικανοί αξιωματούχοι που δεν κατονομάζονται, δεν υπάρχουν ενδείξεις έως τώρα ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε. Ο ένας από τους δυο αμερικανούς αξιωματούχους ανέφερε, μάλιστα, ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν λιγότερα από δέκα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που όμως δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει οι Αμερικανοί, το αεροπλάνο μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή Γάζνι. Όλα τα μέλη του προσωπικού που επέβαιναν σε αυτό είναι νεκρά, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, δήλωσε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Εικόνες και βίντεο, των οποίων πάντως η εγκυρότητα δεν επιβεβαιώνεται ακόμη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους Bombardier E-11A.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40

— TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020