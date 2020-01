Εξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς μέσα σε κτίριο στη γερμανική πόλη Ροτ αμ Ζέε, στη Βάδη Βυρτεμβέργη, αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του γερμανικού περιοδικού Focus το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την αστυνομία.

+++ Schütze gefasst: Schüsse in Rot am See – sechs Tote +++ https://t.co/5GJyod2nwd

Η αστυνομία ανακοίνωσε στο Twitter πως έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Σύμφωνα πάντα με το γερμανικό Focus, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Έτσι απομακρύνεται το σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας.

Παρ’όλα αυτά ακόμα εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Παράλληλα οι Αρχές ενημέρωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, χωρίς όμως να αναφέρουν παραπάνω πληροφορίες.

Police in Germany say there is a "large" operation underway in Rot am See following a shooting with several people believed to be dead and the suspect arrested

#BREAKING

6 people have been killed in a shooting incident in #German town of Rot am See

According to the German police, the incident was relationship-motivated.

The shooter has been detained by police officers. pic.twitter.com/vncgWRf7ip

— EHA News (@eha_news) January 24, 2020