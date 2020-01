Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η κρίσιμη Διάσκεψη στο Βερολίνο για τη Λιβύη, η οποία αναμένεται να κρίνει πολλά, θετικά ή αρνητικά, για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:10 και να ολοκληρωθεί περίπου στις 18:00 με κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στους βασικούς στόχους της Διάσκεψης είναι ο τερματισμός της παρουσίας ξένων δυνάμεων και η μονιμοποίηση της ήδη υπάρχουσας, αλλά πολύ εύθραυστης εκεχειρίας στην περιοχή.

Ωστόσο, αυτά δεν είναι τα μόνα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Διάσκεψη, η οποία πάντως δεν… θα αγγίξει καθόλου το θέμα των παράνομων συμφωνιών της Λιβύης με την Τουρκία. Μια ιδέα για το τι θα συζητηθεί πήραμε το Σάββατο όταν διέρρευσε το προσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, στόχος της Διάσκεψης είναι να υπάρξουν δεσμεύσεις για εκεχειρία ώστε να τερματιστεί ο εμφύλιος. Προϋπόθεση, ωστόσο, για κατάπαυση του πυρός είναι και ο τερματισμός της ξένης στρατιωτικής παρέμβασης, γεγονός που η Άγκυρα δεν δείχνει να υπολογίζει.

Σύμφωνα, δε, με απόσπασμα του προσχεδίου του τελικού ανακοινωθέντος που έγινε γνωστό την Κυριακή από το Reuters τα μέλη της διάσκεψης θα καλούν όλες τις πλευρές να απέχουν από εχθροπραξίες κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Επίσης η κρατική εταιρεία πετρελαίου NOC που εδρεύει στην Τρίπολη αναγνωρίζεται ως η μόνη νόμιμη οντότητα που επιτρέπεται να πωλεί λιβυκό πετρέλαιο.

Το αίτημα αυτό γίνεται αφότου δυνάμεις πιστές στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ απέκλεισαν τους κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου στην ανατολική Λιβύη.

Εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους στο ίδιο κτίριο, στο παρασκήνιο της Διάσκεψης, οι διαπραγματεύσεις είναι πυρετώδεις αφού κάθε «στρατόπεδο» επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο τα δικά του συμφέροντα. Έτσι, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως όλοι συναντήθηκαν με… όλους!

Στη ίσως πιο σημαντική εξέλιξη, πριν την έναρξη της Διάσκεψης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε την εκεχειρία και να σταματήσουμε την επιθετικότητα του Χαφτάρ για να έχουμε ειρήνη» είπε ο τούρκος πρόεδρος.

«Η Τουρκία και η Ρωσία πήραν μία καλή απόφαση και κάλεσαν σε κατάπαυση πυρός στη Λιβύη, η μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές εισάκουσε την έκκληση. Δεν λύθηκαν όλα στη Μόσχα, σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν στήριξε τη συμφωνία εκεχειρίας ακόμα, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά» είπε από την πλευρά του ο ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου συνάντησε τόσο τον ιταλό ομόλογό, Λουίτζι ντι Μάιο, όσο και τον αμερικανό, Μάικ Πομπέο.

