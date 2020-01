Το ιταλικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επικύρωσε σήμερα την απελευθέρωση τον περασμένο Ιούνιο της Καρόλα Ρακέτε, της Γερμανίδας καπετάνισσας του πλοίου ανθρωπιστικών διασώσεων Sea-Watch 3 που προσέγγισε, παρά την απαγόρευση των ιταλικών αρχών, το μικρό νησί Λαμπεντούζα μεταφέροντας 40 μετανάστες.

Απορρίπτοντας την προσφυγή που είχε καταθέσει η εισαγγελία μετά την απελευθέρωση της Καρόλα Ρακέτε, το δικαστήριο έλαβε μια απόφαση «συνεπή τόσο από θεσμική όσο και νομική άποψη», δήλωσε ο δικηγόρος της Αλεσάντρο Γκαμπερίνι, εκφράζοντας τη «μεγάλη ικανοποίησή» του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Το δικαστήριο θα παρουσιάσει το σκεπτικό του μέσα σε 30 ημέρες.

Η νεαρή Γερμανίδα είχε οδηγήσει το πλοίο στα τέλη Ιουνίου στο μικρό νησί Λαμπεντούζα αψηφώντας την απαγόρευση των ιταλικών αρχών και είχε κατηγορηθεί ότι επιχείρησε έναν επικίνδυνο ελιγμό εναντίον ενός σκάφους της οικονομικής αστυνομίας που είχε σκοπό να εμποδίσει την είσοδό του στο λιμάνι.

Είχε καταδικαστεί σε περιορισμό κατ΄οίκον και ένας δικαστής είχε αποφασίσει στις αρχές Ιουλίου να αφεθεί ελεύθερη εκτιμώντας πως η νεαρή γυναίκα έπραξε απλώς το καθήκον της σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε σήμερα πως δεν έπρεπε να είχα συλληφθεί τον Ιούνιο επειδή έσωζα ζωές. Είναι μια σημαντική ετυμηγορία για όλους τους ακτιβιστές που διασώζουν στη θάλασσα. Κανείς δεν πρέπει να διώκεται για την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη. Η οδηγία της ΕΕ για τα «εγκλήματα αλληλεγγύης» χρειάζεται μεταρρύθμιση» ανέφερε στο Twitter της η Κάρολα Ρακέτε.

No one should be prosecuted for aiding people in need. The EU directive on "crimes of solidarity" needs reform.

«Η Κάρολα δεν έπρεπε να είχε συλληφθεί πότε!» γράφει στο Twitter η γερμανική ΜΚΟ Sea Watch International. «Η διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα δεν είναι έγκλημα».

🔴 CAROLA SHOULD NEVER HAVE BEEN ARRESTED. This is confirmed today by the Supreme Court in #Italy, which ruled in our favour when it rejected an appeal by the Public Prosecutor of Agrigento against the invalidation of @CaroRackete's arrest. Once again: Sea rescue is #notacrime! pic.twitter.com/vLo9YbwkNh

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) January 17, 2020