Ένας 31χρονος Ιρανός κρατούμενος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας απαγχονισμένος σε χώρο του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ) που λειτουργεί μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Από την Αστυνομία επιβεβαιώνεται απλά το γεγονός χωρίς να δίνεται καμία άλλη πληροφορία.

Στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ της Μόριας κρατούνται αυτή τη στιγμή 85 συνολικά άτομα για τα οποία συντρέχουν διάφοροι λόγοι κράτησης, κυριότερα επειδή θεωρούνται χαμηλού προσφυγικού προφίλ με λιγότερες πιθανότητες να πάρουν άσυλο ή άτομα που επιστρέφουν στην Τουρκία.

31 y.o. Iranian found dead, hanged inside prison, in Moria camp preremoval detention centre in Lesvos (85 people detained at the moment) #refugeesgr #antireport https://t.co/AHlLrb4hXu

