Στους δρόμους βρέθηκαν σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ χιλιάδες αμερικανοί πολίτες, διαδηλώνοντας κατά της εκτέλεσης του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί και την αποστολή 3.000 αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

«Καμιά δικαίωση, καμία ειρήνη, έξω από τη Μέση Ανατολή» (“No justice, no peace. U.S. out of the Middle East,”) φώναζαν διαδηλωτές στο Σικάγο, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που αναγραφόταν το σύνθημα «Σταματήστε να βομβαρδίζετε το Ιράκ» και «οι αμερικανοί στρατιώτες έξω από το Ιράκ».

Οι περισσότερες από 70 διαδηλώσεις ανά τις ΗΠΑ διοργανώθηκαν από το κίνημα Act Now to Stop War and End Racism (Δράση Τώρα για τον Τερματισμό του Πολέμου και το Ρατσισμού).

Διαδηλώσεις έλαβαν χώρα και έξω από τον Λευκό Οίκο αλλά και στην πλατεία Times Square στη Νέα Υόρκη.