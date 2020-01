Η διεθνώς αναγνωρισμένη Βουλή της Λιβύης ψήφισε την ακύρωση της στρατιωτικής συμφωνίας με την Τουρκία, όπως μετέδωσε το δίκτυο Al Arabiya.

Όπως αναφέρει το δίκτυο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται ελέγχεται από τις πολιτικές δυνάμεις που πρόσκεινται στον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA) του στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ ψήφισε την ακύρωση της συμφωνίας που υπέγραψε με την Τουρκία η Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) του Φάγεζ αλ-Σάρατζ με έδρα την Τρίπολη.

Παράλληλα, το κοινοβούλιο της Λιβύης ζήτησε την αποστολή του φακέλου για τον Σάρατζ και για όσους εμπλέκονται στη σύναψη της συγκεκριμένης συμφωνίας με την Τουρκία στη γενική εισαγγελία, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των δραστηριοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι η βουλή της Λιβύης πραγματοποιεί σήμερα, Σάββατο, έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τρίπολης και Άγκυρας.

Υπενθυμίζεται, δε, πως την Πέμπτη, η τουρκική βουλή είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο που έδινε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να αναπτύξει τουρκικά στρατεύματα στη Λιβύη.

Είχε προηγηθεί αίτημα της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης προς την Τουρκία για στρατιωτική βοήθεια, καθώς η πρώτη προσπαθεί να αποκρούσει την επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης υπό τον Χαφτάρ.

Στις 27 Νοεμβρίου, η λιβυκή Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης του Φάγεζ αλ-Σάρατζ, που έχει την έδρα της στην Τρίπολη, και η Τουρκία υπέγραψαν μια διευρυμένη συμφωνία για στρατιωτικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας καθώς και ένα μνημόνιο για τα θαλάσσια σύνορα.

Επιδιώκοντας να «παράσχει τη βάση για τις σχέσεις και την ανάπτυξη της συνεργασίας» μεταξύ της Τουρκίας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, η συμφωνία περιλαμβάνει ενισχυμένη συνεργασία στην ανταλλαγή προσωπικού, υλικών, εξοπλισμού, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Επίσης προσφέρει, μεταξύ άλλων, τουρκική υποστήριξη για την εγκαθίδρυση μιας μονάδας άμεσης επέμβασης στην αστυνομία και το στρατό στη Λιβύη, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία στις πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών και στην αμυντική βιομηχανία.

Πάντως η κατάσταση στην περιοχή μυρίζει μπαρούτι μετά τα δύο περιστατικά της Παρασκευής, τα οποία ανέβασαν την αντιπαράθεση στα ύψη.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το rt.com, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ ισχυρίστηκαν ότι κατέρριψαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιχείρηση νότια της Τρίπολης, πρωτεύουσας της Λιβύης και έδρας της κυβέρνησης του αλ-Σαράτζ.

Σύμφωνα με αναφορά των ίδιων πηγών, το τουρκικό αεροσκάφος ήταν ένοπλο, τύπου Bayraktar TB2, και κατερρίφθη διότι στόχευσε κομβόι οχημάτων του Εθνικού Στρατού της Λιβύης.

