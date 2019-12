«Πληρωμένη» ήταν η απάντηση που πήρε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ειρωνεύτηκε μέσω του Twitter την Γκρέτα Τούνμπεργκ για την «οργή» της σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς από το περιοδικό Time και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν άφησε ασχολίαστη αυτή την είδηση.

«Τόσο γελοίο. Η Γκρέτα πρέπει να δουλέψει τα προβλήματα διαχείρισης θυμού και μετά να πάει σε μία παλιά καλή ταινία με κάποιον φίλο» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter «συγχαίροντας» την Τούνμπεργκ για την διάκρισή της.

«Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε!» πρόσθεσε.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019