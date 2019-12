Η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδείχθηκε από το περιοδικό Time πρόσωπο της χρονιάς μετά την έντονη δράση της σε ζητήματα που αφορούν το κλίμα.

Η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού, το οποίο στο πρόσωπό της βλέπει τη «δύναμη της νιότης».

Η Τούνμπεργκ αποτελεί ένα από πρόσωπα που έχουν συζητηθεί περισσότερο τη φετινή χρονιά. Με τα σχόλια να είναι τόσο θετικά, όσο και αρνητικά.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να τα βάλει με ηγέτες κρατών, ακόμα και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο συνάντησε τυχαία πρόσφατα στους δρόμους του ΟΗΕ και κατακεραύνωσε με το βλέμμα της.

Πέρυσι Πρόσωπο της Χρονιάς για το Time ήταν ο δολοφονηθείς δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι και οι «φύλακες» της αλήθειας, δημοσιογράφοι που φυλακίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το επάγγελμά τους.

Ο καλλιτέχνης της χρονιάς…

Την ίδια στιγμή, καλλιτέχνιδα της χρονιά το περιοδικό αναδεικνύει την αμερικανίδα τραγουδίστρια, Μελίσα Βιβιάν Τζέφερσον, γνωστή επαγγελματικά ως Lizzo.

Πρόκειται για μια τραγουδίστρια που αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι η αψεγάδιαστη εμφάνιση δεν είναι το παν για μια καριέρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Ο αθλητής της χρονιάς…

Ως αθλητή της χρονιάς, το Time αναδεικνύει τη γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, η οποία θριάμβευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών το περασμένο καλοκαίρι.

Ο επιχειρηματίας της χρονιάς…

Επιχειρηματίας της χρονιάς, σύμφωνα πάντα με το περιοδικό Time, είναι ο Μπομπ Ίγκερ, CEO της DIsney.