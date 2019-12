Ένα αποτρόπαιο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ισπανικό Big Brother, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων.

Παίκτρια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού φαίνεται να έπεσε θύμα βιασμού ενώ μάλιστα η παραγωγή της έδειξε το βίντεο.

Πλάνα με της αντιδράσεις της παίκτριας ήρθαν στο «φως» ενώ η παραγωγή του παιχνιδιού της παρουσιάζει βίντεο που φέρεται να δείχνει ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Πρόκειται για περιστατικό που έγινε το 2017 με το βίντεο να μην προβάλλεται τότε από το ριάλιτι, ωστόσο να διαρρέει στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης την περασμένη εβδομάδα.

Στο βίντεο η διαγωνιζόμενη στο τηλεπαιχνίδι δακρύζει και παρακαλεί επανειλημμένα να σταματήσει η προβολή των πλάνων.

Σύμφωνα με την ίδια, ο βιασμός διεπράχθη ενώ ήταν αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στο σπίτι του Big Brother.

