Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, με την ολλανδική στρατιωτική αστυνομία να ερευνά «ύποπτη κατάσταση» σε αεροπλάνο. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, εξεταζόταν το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

Η αγωνία έληξε όταν η ισπανική αεροπορική εταιρεία Air Europa ανακοίνωσε ότι ο κυβερνήτης αεροσκάφους της στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ «σήμανε κατά λάθος τον συναγερμό».

«Λάθος συναγερμός. Στην πτήση από το Άμστερνταμ για τη Μαδρίτη σήμερα το απόγευμα ενεργοποιήθηκε κατά λάθος ο συναγερμός περί αεροπειρατείας στο αεροδρόμιο. Δεν συνέβη τίποτα, όλοι οι επιβάτες είναι σώοι και ασφαλείς και περιμένουν να πετάξουν σύντομα» ανέφερε μέσω Twitter η εταιρεία, η οποία ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam – Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.

— Air Europa (@AirEuropa) November 6, 2019