Τον γύρο του κόσμου έχει κάνει η φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαμογελαστός με τον αντίχειρα προς τα πάνω, ενώ ακριβώς δίπλα του, στέκεται η σύζυγός του και Πρώτη Κυρία, Μελάνια, κρατώντας στην αγκαλιά της ένα ορφανό μωρό, μόλις δύο μηνών, που επιβίωσε από το μακελειό στο Ελ Πάσο.

Η εν λόγω φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την επίσκεψη του ζεύγους, στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο, για να συναντήσει θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ενόπλου σε γνωστό πολυκατάστημα της περιοχής.

Η Πρώτη Κυρία ανάρτησε στο Twitter ορισμένες φωτογραφίες από τις επισκέψεις, μία εκ των οποίων προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση χιλιάδων ανθρώπων.

Κρατά στην αγκαλιά της, το μόλις δύο μηνών βρέφος ενώ χαμογελά πλατιά, στο πλάι του συζύγου της. Τους περιβάλλουν η θεία και ο θείος του μωρού Τίτο Ανσάντο, ο οποίος επίσης χαμογελά, καθώς όλοι ποζάρουν στη φωτογραφία.

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ για έλλειψη συμπόνιας αλλά και σεβασμού τόσο στους επιζήσαντες όσο και στα νεκρά θύματα της τραγωδίας.

«Ένα μωρό που το πήραν από το σπίτι του και εξαναγκάστηκε να γίνει ένα σκηνικό αντικείμενο για μια φωτογράφηση του ίδιου του τέρατος, το μίσος του οποίου σκότωσε τους γονείς του», δήλωσε εξοργισμένος σε tweet του ο στρατηγικός σχεδιαστής των Δημοκρατικών, Γκρεγκ Πινέλο.

I suppose I understand it, but I do wish there was less discussion of the baby's family. They are victims going through hell. This is about calling out Trump for his abominable exploitation of a tragedy he wrought, so I zoomed the image to more sharply focus my own eyes and ire: pic.twitter.com/EjmEIUjhYV

— Greg Pinelo (@gregpinelo) August 10, 2019