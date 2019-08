Έκτακτη προσγείωση στην Ισπανία πραγματοποίησε αεροσκάφος της British Airways, έπειτα από την εμφάνιση καπνού στην καμπίνα των επιβατών.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Βαλένθια.

Ορισμένοι από τους επιβάτες έσπευσαν να δημοσιεύσουν βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους στο Twitter.

Οι επιβάτες έκαναν λόγο για τρομακτική εμπειρία, ενώ όπως αναφέρουν κάποιοι, το προσωπικό δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις για την προέλευση του καπνού.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019

