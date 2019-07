Είναι από εκείνες τις εικόνες που δεν σβήνουν γρήγορα από το μυαλό. Που δεν χρειάζονται λέξεις για να περιγραφούν. Είναι η φρίκη του πολέμου στη Συρία. Η φωτογραφία η οποία κάνει το γύρο του Διαδικτύου προκαλώντας παγκόσμια θλίψη αλλά και συνάμα οργή, τραβήχτηκε, αμέσως μετά από μια πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Συρία.

Σε αυτή τη φωτογραφία, ένα πεντάχρονο κορίτσι, εγκλωβισμένο στα χαλάσματα ενός βομβαρδισμένου κτιρίου, γραπώνει απεγνωσμένα την μόλις επτά μηνών αδελφούλα του από το μπλουζάκι της, προκειμένου να μην πέσει στο κενό, ενώ ο πατέρας των κοριτσιών κοιτάζει τα παιδιά του έντρομος.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται το τοπικό μέσο SY-24, το τραγικό συμβάν συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη στην πόλη Αρίχα, στο Ιντλίμπ, αμέσως μετά την αεροπορική επιδρομή.

«Ο φωτογράφος αρχικά δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα λόγω της σκόνης που είχε σηκωθεί, όμως στη συνέχεια άκουσε τα κλάματα και τις φωνές των παιδιών και του πατέρα τους» είπε το SY-24 στο BBC News.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.

🗓 24/07/2019

📍 Ariha, rural Idlib, Syria

#EyesOnIdlib pic.twitter.com/sBLQUiURUo

— SY+ (@SY_plus) July 24, 2019