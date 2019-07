Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό κράτηση ένα ρωσικό τάνκερ, το οποίο η Μόσχα φέρεται να χρησιμοποίησε όταν έθεσε υπό κράτηση τρία ουκρανικά και τους 24 ουκρανούς ναύτες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, κοντά στην Κριμαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της SBU, η έρευνα αποκάλυψε ότι η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας και η συνοριοφυλακή χρησιμοποίησαν ένα τάνκερ με την ονομασία Neyma «να μπλοκάρει παράνομα την κίνηση των ουκρανικών πολεμικών πλοίων Nikopol και Berdyansk και του στρατιωτικού ρυμουλκού Yani Kapu,στα στενά του Κερτς προτού παράνομα θέσει υπό κράτηση τους Ουκρανούς ναύτες και τα τρία πλοία».

Το τάνκερ, το οποίο σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση έκτοτε έχει αλλάξει το όνομά του σε Nika Spirit, τέθηκε υπό κράτηση απ’ τις ουκρανικές Αρχές αφότου έφτασε υπό ρωσική σημαία στο ουκρανικό λιμάνι της Ιζμαήλ, στις 24 Ιουλίου.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμα γνωστές λεπτομέρειες για την τύχη του πληρώματος του ρωσικού τάνκερ.

Ukraine detained #Russian oil products tanker Neyma, sailing as Nika Spirit.

Vessel allegedly involved in Nov. Kerch Strait incident that led Russia to seize three Ukrainian vessels.

Vessel’s IMO: 8895528. Manager: Altomar Shipping, Ltd., based in Russia. pic.twitter.com/VmWjnwHnp1

