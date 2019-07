Η σπουδαία μεταγραφή του Κάιρι Ίρβινγκ στους Νετς είναι γεγονός, με την ομάδα του Μπρούκλιν να επισημοποιεί το deal, όπου θα δημιουργήσει την τρομερή τριάδα μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ και τον ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

Αυτή θα είναι η τρίτη ομάδα για τον παίκτη, ο οποίος επιμένει στην ανατολική περιφέρεια, έχοντας αναδειχθεί και πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Καβαλίερς το 2016, δίπλα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Ίρβινγκ συμφώνησε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τους Νετς και θα υπογράψει μαξ συμβόλαιο που θα του αποφέρει περίπου 142 εκατ. δολάρια. Σήμερα αναμένεται να επισημοποιήσουν και τη μεγάλη συμφωνία με τον Κέβιν Ντουράντ οι Νετς.

Δείτε τις αναρτήσεις των Νετς:

OFFICIAL: The Nets have signed six-time NBA All-Star @KyrieIrving!

Welcome to Brooklyn, Kyrie ⚫️⚪️ pic.twitter.com/WKkiM9uKjm

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 7, 2019