Συγχαρητήρια στον Θανάση Αντετοκούνμπο για τη συμφωνία του με τους Μιλγουόκι Μπακς έδωσε ο Ρικ Πιτίνο, μέσω από τον λογαριασμό που διατηρεί στο twitter.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού στην ανάρτησή που έκανε το βράδυ της Κυριακής στα social media αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή φόργουορντ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Θανάσης την Κυριακή ήρθε σε συμφωνία με τα «ελάφια» για διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος κόουτς, ο οποίος στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν συνεργάστηκε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο στον Παναθηναϊκό, τόνισε ότι ο 26χρονος φόργουορντ είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος με ισχυρό αγωνιστικό πείσμα.

«Συγχαρητήρια στον Θανάση Αντετοκούνμπο, έναν σπουδαίο άνθρωπο με ισχυρό αγωνιστικό πείσμα. Τα λέμε στο Μαϊάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτησή του:

Congrats to @Thanasis_ante43 a wonderful person with a strong work ethic. See you in Miami!

— Rick Pitino (@RealPitino) July 7, 2019