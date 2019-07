Ο Καγουάι Λέοναρντ αποφάσισε να μετακομίσει από τον Τορόντο στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Κλίπερς, πείθοντας μάλιστα και τον Πολ Τζορτζ να ζητήσει ανταλλαγή από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για να δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα υπό τις οδηγίες του Ντοκ Ρίβερς.

Ο «PG13» φαίνεται να πίεσε την διοίκηση των Θάντερ για να τον παραχωρήσει μέσω ανταλλαγής, κάτι που αιφνιδίασε την ομάδα του Μπίλι Ντόνοβαν η οποία πλέον έχει μείνει μόνο με έναν All Star στη σύνθεση της, τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Σύμφωνα όμως με κάποιες φήμες που κυκλοφορούν ανάμεσα σε ειδικούς του ΝΒΑ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο σύλλογος της Οκλαχόμα να επιδιώξει κάποια ανταλλαγή που θα περιλαμβάνει τον επί σειρά ηγέτη της ομάδας, τον Γουέστμπρουκ.

Αυτό θα έχει ως στόχο να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα ανταλλάγματα μπορέσουν για να ξεκινήσουν να χτίζουν την ομάδα από την αρχή για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα και να κάνει κάτι καλό.

Don't be surprised if the Thunder trade Russell Westbrook. A number of NBA executives believe it's a possibility. Oklahoma City could decide to blow up their roster and completely rebuild.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) July 6, 2019