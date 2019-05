View this post on Instagram

So happy to be back on stage tonight! Only 16 Vegas shows left and I’m looking forward to enjoying every moment with you! – Celine xx…⁣ .⁣ Je suis tellement heureuse d’être de retour sur scène ce soir! Il ne reste que 16 spectacles à Las Vegas et je compte profiter de chaque instant avec vous! – Céline xx…⁣ .⁣ 📸 : @denisetruscello