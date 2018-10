Το κορίτσι με το μπαλόνι του Banky, το πιο αναγνωρίσιμο έργο του street artist εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά τους παρευρισκόμενους δημοπρασίας του Sotheby’s.

Το έργο αμέσως μετά την πώλησή του για 1,2 εκατομμύρια δολάρια άρχισε να αυτοκαταστρέφεται. Οι θαμώνες κοιτούσαν έκπληκτοι και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε.

Immediately after the gavel drops and this Banksy is sold for ~$1 million, a remotely activated shredder concealed inside the frame reduces the artwork into to ribbons. Brilliant. pic.twitter.com/7eJG1cO0Bt

