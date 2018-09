Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 11 Συναντήσεις με τον πατέρα μου 2001 Η οδύσσεια του διαστήματος Βρε Kαλώς τους! Μια Αμερικάνικη ληστεία Ερωτευμένος με τη γυναίκα μου Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης (μεταγλωττισμένο) Boccaccio '70 Book Club Ολα για τη δόξα Ετσι είναι η ζωή Candelaria, ένα τραγούδι για την Αβάνα Ο μαγεμένος πρίγκιπας (μεταγλωττισμένη) Τσε: Ο Αργεντίνος Κρίστοφερ & Γουίνι (μεταγλωττισμένη) Κρίστοφερ & Γουίνι ( με υπότιτλους) Σινεμά ο Παράδεισος Δεν θα συμπεθεριάσουμε ποτέ! Γιατρέ μου, κερατωθήκαμε Δέκα ύποπτοι για φόνο Αρδέννες Η πιο σκοτεινή ώρα Εγώ, ο Απαισιότατος 3 (μεταγλωττισμένο) Πρόσκληση σε γάμο Donnie Darko Μια πάπια μα ποια πάπια (μεταγλωττισμένη) Ξενοδοχείο για τέρατα 3: Ωρα για διακοπές (μεταγλωττισμένη) Δεν είμαι ο νέγρος σου Ονειρεύομαι σε άλλη γλώσσα Ο ταχυδρόμος Οι Απίθανοι 2 (μεταγλωττισμένη) Μετά τον χωρισμό Το σκασιαρχείο Αναζητώντας τον Έρικ Χωρίς αγάπη Loving Vincent Μάκβεθ Mamma Mia! Here We Go Again Ο 20ος μου αιώνας Mile 22 Τοσοδούλικα: Η κοιλάδα των χαμένων μυρμηγκιών (μεταγλωττισμένο) Επικίνδυνη Αποστολή: Η πτώση Εγώ, ο Κολοκυθάκης Η συμμορία των 8 Ανεκπλήρωτος γάμος Ο Πεταλoύδας Πίτερ Ράμπιτ (μεταγλωττισμένη) Αόρατη κλωστή Ποίηση χωρίς τέλος Το Αίμα των Σάμι Μυστικό συστατικό Απαγωγή Πρόβατα εναντίον λύκων (μεταγλωττισμένη) Slender Man Γοριλομπελάδες (μεταγλωττισμένο) Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκριν Νόμος περί τέκνων Με αγάπη, Τζούλιετ Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη The Meg: Ο κυρίαρχος του βυθού Η Καλόγρια Αμαρτωλές γυναίκες Το δέντρο που πληγώναμε Θα έρθω κοντά σου σιγά-σιγά Upgrade Original Τίτλος 11 Meetings with My Father 2001: A Space Odyssey À bras ouverts American Animals Amoureux de ma femme Ballerina (dubbed) Boccaccio '70 Book Club Borg McEnroe C'est la vie! Candelaria Charming (dubbed) Che: Part One Christopher Robin (dubbed) Christopher Robin (subbed) Cinema Paradiso Come un Gatto in Tangenziale Couple Therapy for Cheaters Crooked House D'Ardennen Darkest Hour Despicable Me 3 (dubbed) Destination Wedding Donnie Darko Duck Duck Goose (dubbed) Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (dubbed) I Am Not Your Negro I Dream in Another Language Il Postino Incredibles 2 (dubbed) Jusqu'à la garde L`Ecole Buissonniere Looking for Eric Loveless Loving Vincent Macbeth Mamma Mia! Here We Go Again Megáll az idö Mile 22 Minuscule: La Vallee des Fourmis Perdues (dubbed) Mission: Impossible-Fallout My Life as a Courgette Ocean's 8 On Chesil Beach Papillon Peter Rabbit (dubbed) Phantom Thread Poesía sin fin Sameblod Secret Ingredient Secuestro Sheep & Wolves (dubbed) Slender Man Snowflake, the White Gorilla (dubbed) The Bookshop The Children Act The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society The Man who Killed Don Quixote The Meg The Nun The Strange Love of Martha Ivers The tree we hurt Tout Le Monde Debout Upgrade Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax Cyta ΦΛΕΡΥ ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta ODEON ESCAPE COOL TYMVOS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ODEON STARCITY VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΛΑΪΣ ΑΝΔΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΙΓΛΗ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ VILLAGE RENTI ΘΕΡΙΝΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΓΙΑ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΛΛΗ ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΑΣΙΣ ΙΝΤΕΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax Cyta VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΑΙΓΛΗ 3 ΑΣΤΕΡΙ (πρώην ΙΛΙΟΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΙΑΝ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική