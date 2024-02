Ο Μέσι ντριπλάρει ακόμα και… πεσμένους αντιπάλους (vid)

Ιδανικά ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν στο MLS η Ίντερ Μαϊάμι, καθώς νίκησε με 2-0 την Ρεάλ Σολτ Λέικ. Ο Λιονέλ Μέσι ήταν εκεί για την ομάδα του και παρότι δεν σκόραρε, έκανε για άλλη μία φορά τα … δικά του.

Η τέχνη της ντρίπλας δεν… ξεχνιέται και το απέδειξε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αποφεύγοντας έναν πεσμένο αντίπαλο με χαρακτηριστική ευκολία. Πέρασε την μπάλα πάνω από το σώμα του με απόλυτη φυσικότητα, συνεχίζοντας μετά την προσπάθειά του.

Η στιγμή ξετρέλανε τον κόσμο και η αλήθεια είναι πως όσο περισσότερες φορές το δει κανείς, τόσο πιο πολύ μένει με το στόμα ανοιχτό.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy

— B/R Football (@brfootball) February 22, 2024