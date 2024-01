Ο Ποπάι έγινε 95 χρόνων – Η ιστορία του αγαπημένου γκρινιάρη ναύτη

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο χαρακτήρας του Ποπάι υπήρξε στην πραγματικότητα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Frank ‘Rocky Fiegel, γεννημένος στην Πολωνία στις 27 Ιανουαρίου 1868. Μετανάστευσε με την οικογένειά του στην Αμερική, όπου το 1887 εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό.

Πώς ένας ναύτης υπήρξε η έμπνευση για το κόμικ

Όταν ο δημιουργός του Ποπάι τον συνάντησε, ήταν ένας συνταξιούχος ναύτης που τον είχε προσληφθεί από τη ταβέρνα του Wiebusch στην πόλη Chester στο Illinois των ΗΠΑ για να καθαρίζει και να διατηρεί την τάξη. Είχε τη φήμη ότι εμπλέκονταν συνέχεια σε καυγάδες, γι’ αυτό είχε ένα παραμορφωμένο μάτι «Pop-eye».

Η αυξημένη σωματική του δύναμη είχε φανεί στους τόσους καυγάδες που συμμετείχε ώστε έγινε τοπικός θρύλος. Πάντα κάπνιζε τη πίπα του, και γι’ αυτό μιλούσε μόνο με τη μία πλευρά του στόματός του. Όταν βρισκόταν σε παρέες μικρών παιδιών, κρατούσε τη πίπα με την άκρη του στόματός του και τους έλεγε τις ιστορίες της νιότης του. Στις ιστορίες του συχνά καυχιόταν για τη σωματική του δύναμη, ισχυριζόμενος ακράδαντα ότι το σπανάκι είναι αυτό που τον κάνει ανίκητο.

Ο υπερήρωας Ποπάι γεννήθηκε 17 Ιανουαρίου 1929

Ο Ποπάι, ο ναύτης με υπερτροφικά μπράτσα και παράξενη προφορά, κάνει το ντεμπούτο του στο κόμικ «Thimble Theatre», που δημοσιεύεται στην εφημερίδα New York Journal, τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Δημιουργός του, ο E.C. Seegar. Ο Ποπάι, έτσι όπως τον είχε φανταστεί ο Seegar, είχε μια παραξενιά. Λάτρευε το σπανάκι. Κάποιες φορές, όταν χρειαζόταν να σώσει κάποιον ή να αντιμετωπίσει έναν πολύ δυνατό κακό, ο ήρωας άνοιγε μια κονσέρβα σπανάκι, την καταβρόχθιζε και αμέσως αποκτούσε εκπληκτικές δυνάμεις.

Το σπανάκι που έγινε μόδα και το αγάπησαν τα παιδιά

Τη δεκαετία του 1960, ο Ποπάι έκανε το πέρασμα στην τηλεόραση και εκεί γνώρισε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Και τότε, συνέβη κάτι αναπάντεχο. Οι πωλήσεις του σπανακιού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 30%. Τα παιδιά, που αντιπαθούσαν τα λαχανικά, πείστηκαν να τρώνε σπανάκι γιατί το έτρωγε ο Ποπάι.

Η αγάπη του για την Όλιβ

Στους υπόλοιπους κύριους χαρακτήρες του κόμικ περιλαμβάνονταν η ψηλόλιγνη και μεγάλη αγάπη του Ποπάυ Όλιβ (Olive Oyl) και ο εχθρός του Bluto (αργότερα το όνομά του άλλαξε σε Brutus, δηλαδή Βρούτος).

Στα πρώτα κόμικ της σειράς η Όλιβ είχε σχέση με ένα χαρακτήρα που ονομαζόταν Ham Gravy, όμως σύντομα τέθηκε «εκτός δράσης», λόγω της εξαιρετικής δημοτικότητας που γνώρισε ο Ποπάυ.

Η Όλιβ προσβάλλει και επικρίνει τον Ποπάυ, μια πολύ περίεργη σχέση μεταξύ τους.

Η Όλιβ υπήρξε πραγματικό πρόσωπο

Η Όλιβ βασίστηκε στην Dora Paskel, ιδιοκτήτρια καταστήματος τροφίμων στο Τσέστερ, που λέγεται ότι ντυνόταν παρόμοια με την Όλιβ και ήταν επίσης ψηλή και λεπτή. Και στον δικό της τάφο έχει χαραχθεί το πρόσωπο της Όλιβ.

Ο Ποπάι στον κινηματογράφο

Γρήγορα ήρθε και η καριέρα στον κινηματογράφο. Ο Ποπάι πρωτοεμφανίστηκε το 1933, στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Οι περιπέτειες του Ποπάι του ναυτικού». Η καριέρα του στη μεγάλη οθόνη έμελλε να είναι ακόμη πιο μεγάλη από ό,τι στον έντυπο Τύπο.

Μάλιστα, το 1938 ανακηρύχθηκε ως ο πιο δημοφιλής χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τον Μίκι Μάους.

I’m Popeye The Sailor Man

Το πασίγνωστο μουσικό θέμα I’m Popeye The Sailor Man το συνέθεσε ο Sammy Lerner το 1933 και έμεινε πάντα συνδεδεμένο με την φιγούρα του Ποπάι. Είναι παρόμοιο με το θέμα από το χορικό Oh, Better Far to Live and Die της πρώτης πράξης της κωμικής οπερέτας The Pirates of Penzance.

Στην Ελλάδα

Ο Ποπάι ήρθε στην Ελλάδα το 1956 από τον εκδότη του περιοδικού κόμικς «Γέλιο και Χαρά». Στα μέσα του 1973 ο Ιωάννης Δραγούνης πήρε την άδεια και δημοσίευσε εκ νέου τις περιπέτειές του σ’ ένα περιοδικό, το οποίο λατρεύτηκε αμέσως από τα παιδιά.