Σάρον Στόουν: Στα 65 της νιώθει ακόμα ποθητή – «Πολλοί θέλουν να κάνουν σεξ μαζί μου»

O Γιώργος Περρής σε Billboard στην Times Square

Ενθουσιασμένος ο Γιώργος Περρής που μπήκε σε Billboard στην Times Square στη Νέα Υόρκη με τον νέο του Χριστουγεννιάτικο δίσκο «The Most Wonderful Time Of The Year!».