Φυλακή για το «toyboy» της Τζίνα Λολομπριτζίτα – Έτσι εξαπάτησε την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

Ήταν νωρίτερα μέσα στον χρόνο που η ηθοποιός Τζίνα Λολομπριτζίτα έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια. Λίγο καιρό μετά και ο 36χρονος βοηθός της Andrea Piazzolla καταδικάστηκε για υπεξαίρεση 9 εκατομμυρίων λιρών από τη βασίλισσα ομορφιάς που πέθανε τον Ιανουάριο.

Το «toyboy» της Ιταλίδας ηθοποιού Τζίνα Λολομπριτζίτα καταδικάστηκε, σύμφωνα με τη MailOnline, σε φυλάκιση τριών ετών για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων που αγγίζουν τα 9 εκατομμύρια λίρες.

Ο 36χρονος Andrea Piazzolla καταδικάστηκε για πλύση εγκεφάλου και εξαπάτηση της Τζίνα Λολομπριτζίτα που έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1960 ως η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Είχε εμφανιστεί σε πλήθος ταινιών δίπλα σε ονόματα όπως ο Σον Κόνερι και ο Τόνι Κέρτις.

Ο 36χρονος, που περιγράφεται ως toyboy από τον ιταλικό Τύπο, εξαπάτησε την Τζίνα Λολομπριτζίτα και απέσπασε ακίνητα, μετρητά, αυτοκίνητα και κοσμήματα αξίας 9 εκατομμυρίων λιρών αό το 2013 έως το 2018 ενώ εργαζόταν ως βοηθός της.

Ο Andrea Piazzolla φρόντιζε την Τζίνα Λολομπριτζίτα στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Είχε μάλιστα μετακομίσει στη βίλα της στη Ρώμη και αγόρασε αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων λιρών με τα χρήματα της ηθοποιού πριν τελικά του πουλήσει.

Κρίθηκε τελικά ένοχος για το γεγονός πως εκμεταλλεύτηκε την ηλικία της και το ότι ήταν ευάλωτη για να της αποσπάσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της.

Στη διαθήκη της η Τζίνα Λολομπριτζίτα μοίρασε την περιουσία της μεταξύ του γιου της Milko Skofic Jr και του 36χρονου Andrea Piazzolla, με αποτέλεσμα η οικογένειά της να κατηγορεί τον βοηθό της πως τη χειραγώγησε για να του δώσει μερίδιο από την περιουσία της.

Η νομική διαμάχη πήρε άλλη τροπή τον Μάιο όταν οι ιταλικές αρχές διαπίστωσαν πως έχουν εξαφανιστεί περιουσιακά στοιχεία αξίας 9 εκατομμυρίων λιρών, που ήταν και η συντριπτική πλειονότητα του πλούτου της διάσημης σταρ.

Τώρα ο Andrea Piazzolla, ο οποίος άρχισε να εργάζεται για την Τζίνα Λολομπριτζίτα το 2009, καταδικάστηκε για υπεξαίρεση 9 εκατομμυρίων λιρών από την ηθοποιό και διατάχθηκε να παραδώσει αμέσως περισσότερο από μισό εκατομμύριο λίρες στον γιο της ηθοποιού Milko Skofic Jr.

Ο νεαρός που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της ηθοποιού είχε μετακομίσει μαζί της στη Ρώμη και έκανε συχνές εμφανίσεις στο πλευρό της σε λαμπερές εκδηλώσεις.

Κατηγορήθηκε ότι αγόρασε μια Ferrari με τα χρήματα της Τζίνα Λολομπριτζίτα πριν την πουλήσει και δώσει τα χρήματα στους γονείς του.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι αγόρασε με δόλο μια Jaguar F-Type, την οποία φέρεται να πούλησε το 2018 για 130.000 ευρώ, κρατώντας τα χρήματα από την πώληση.

Ο 36χρονος κατηγορήθηκε επίσης πως χρησιμοποίησε τα χρήματα της ηθοποιού για να αγοράσει δύο διαμερίσματα στη Ρώμη, τα οποία πούλησε έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Όταν ξεκίνησε η δίκη, πριν από τον θάνατο της Τζίνας Λολομπριτζίτα, η ηθοποιός επέμενε ότι δεν την είχε κλέψει. «Είναι στο πλευρό μου σαν γιος μου, με βοηθά να συνεχίσω» είχε αναφέρει τότε στο δικαστήριο.

Η Τζίνα Λολομπριτζίτα είχε ισχυριστεί πως ο γιος της Skovic είχε εξαφανιστεί από τη ζωή της για χρόνια και επέστρεψε όχι για να την υποστηρίξει, αλλά για την περιουσία της.

Ένας εμπειρογνώμονας είχε δηλώσει στο δικαστήριο πως η ηθοποιός είχε επηρεαστεί από τον Piazzolla ενώ βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση. Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει πως την κρατούσε απομονωμένη.

«Πιστεύω ότι ήμουν ο μόνος που φρόντιζε την Τζίνα Λολομπριτζίτα με αγάπη» υποστήριζε από την πλευρά του ο 36χρονος.

Οι δικηγόροι του είχαν υποστηρίξει πως η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο δεν ήταν ευάλωτη και ήξερε τι έκανε όταν υπέγραφε τη διαθήκη της και μεταβίβαζε περιουσιακά της στοιχεία στον βοηθό της.

Στο μεταξύ ο γιος της είχε δηλώσει στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ότι ο Piazzolla κατέστρεψε τα τελευταία χρόνια της ζωής της κρατώντας την μακριά από ό,τι της ήταν πολύτιμο.

«Επί τρία χρόνια δεν μπορούσα καν να μπω σπίτι τη. Οι φίλοι της τηλεφωνούσαν συνεχώς να με ρωτήσουν γιατί κανείς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους… Σχεδόν όλοι οι στενότεροι φίλοι της κρατήθηκαν μακριά της… τα πάντα ήταν στα χέρια του» δήλωνε χαρακτηριστικά.

