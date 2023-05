Η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού είναι πολύ πιθανό να περιέχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μετά το τέλος της Euroleague και την ήττα των «ερυθρόλευκων» στον τελικό από τη Ρεάλ και με την Basket League να πλησιάζει προς το τέλος της, ο Πειραιώτες ετοιμάζουν το πλάνο τους για την επόμενη σεζόν.

Σε αυτό λοιπόν το πλάνο βρίσκεται και ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, το συμβόλαιο του οποίου με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ολοκληρώθηκε. Εδώ και αρκετό καιρό το όνομα του «Μιλού» έχει εμπλακεί με αρκετές ομάδες της Euroleague και κυρίως με τη Βίρτους Μπολόνια.

Αυτό ήρθε να επιβεβαιώσει και το ιταλικό Μέσο «Sportando» το οποίο αναφέρει ότι ο Μιλουτίνοφ έχει στα χέρια του μια πολύ καλή πρόταση από την ιταλική ομάδα (άλλες πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ ετησίως).

Σύμφωνα όμως με το ίδιο δημοσίευμα, ο παίκτης τη δεδομένη χρονική στιγμή περιμένει τον Ολυμπιακό και θα πάρει την τελική απόφασή του μετά την ολοκλήρωση των τελικών της Basket League. Οι Πειραιώτες ενδιαφέρθηκαν και πέρυσι για την επιστροφή του, όμως η κατάσταση τότε με το συμβόλαιό του με τη ρωσική ομάδα δεν το επέτρεψε. Τώρα όλα δείχνουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ντυθεί ξανά ο Μιλουτίνοφ στα «ερυθρόλευκα».

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 19 ματς της VTB Leavgue και είχε κατά μέσο όρο 15.1 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.8 λεπτά συμμετοχής.

Virtus Bologna has made an important offer to Nikola Milutinov, Im told. However, the player is waiting for Olympiacos: the decisive moment after the Greek league finals

