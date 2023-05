Πριν λίγες ημέρες σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης τον είδε να στέφεται βασιλιάς, σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη τον παρουσιάζει σε μία σκληρή «πραγματικότητα» στην οποία φυσικά ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα βρεθεί ποτέ.

Ο Τζορτζ Γουόκερ, ιδρυτής του γραφείου ανάπτυξης Web3 Whoosh Labs, με έδρα το Λονδίνο αναρωτήθηκε πώς θα ήταν ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ως… άστεγος.

Έτσι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργήθηκαν εικόνες του βασιλιά Καρόλου όντας φτωχός, ρακένδυτος και άστεγος σε πλήρη αντίθεση με τα χρυσά κοσμήματα που φορούσε στην πρόσφατη μεγαλειώδη και πανάκριβη τελετή στέψης.

Οι εικόνες δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του εργαλείου του Midjourney και όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσαν πλήθος σχολίων από χρήστες του Twitter.

Πολλοί μίλησαν για το πώς κάποιοι άνθρωποι «κερδίζουν το λαχείο αυτόματα κατά τη γέννησή τους» ενώ άλλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα επιβίωσης όπως η έλλειψη στέγης.

«Αυτό, για μένα, είναι μεγάλη τέχνη. Προκαλεί σκέψεις», έγραψε κάποιος χρήστης.

The best use of Midjourney I have seen. Entitled “The Luck of the Draw” it could never be shot for real, requires the tech not to save time/money but to visualise the impossible – via @georgefatlion pic.twitter.com/jigTdWMKdk

