Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που μισθώνει η SOS Méditerranée, διέσωσε χθες Σάββατο το απόγευμα 92 μετανάστες που διέτρεχαν κίνδυνο, βρίσκονταν πάνω σε φουσκωτή βάρκα που ήταν «παραφορτωμένη» κι είχε αρχίσει να «ξεφουσκώνει», στα ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Μασσαλία (νότια Γαλλία).

Ανάμεσα στους ανθρώπους που διασώθηκαν ήταν «εννέα γυναίκες και περίπου 40 ασυνόδευτοι ανήλικοι», πρόσθεσε η ΜΚΟ μέσω Twitter.

Οι επιζήσαντες, στην πλειονότητά τους «εξαντλημένοι», είχαν σε κάποιες περιπτώσεις «χημικά εγκαύματα από καύσιμα» και «τραύματα», διευκρίνισε. Τους προσέφεραν φροντίδες μέλη της SOS Méditerranée και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Ορισμένοι, που ήταν υπερβολικά αδύναμοι, χρειάστηκε να μεταφερθούν με φορείο και το πλήρωμα του πλοίου τους τύλιξε με κουβέρτες για να τους ζεστάνει.

A humanitarian rescue ship, the Ocean Viking, has rescued 92 migrants from an overcrowded and deflated rubber boat in international waters off Libya pic.twitter.com/9Lvu7xKuHy

This afternoon, #OceanViking evacuated 92 people, incl. 9 women & ~40 unaccompanied minors from an overcrowded and deflated rubber boat in intl. waters off Libya.@SOSMedIntl & @ifrc teams are now taking care of the survivors who are exhausted, some with fuel burns and injuries. pic.twitter.com/1sa60X8hXy

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) April 1, 2023