Μια ομάδα ακτιβιστών έριξε εκατοντάδες λίτρα κίτρινης και μπλε μπογιάς στον δρόμο έξω από τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο την Πέμπτη για να δημιουργήσει μια τεράστια ουκρανική σημαία ενόψει της επετείου ενός έτους από την εισβολή της Μόσχας.

Σύμφωνα με το Reuters, η ομάδα εκστρατείας «Led By Donkeys» διέκοψε την κυκλοφορία προτού απλώσει περισσότερα από 300 λίτρα χρώματος στο δρόμο χρησιμοποιώντας καρότσια και βούρτσες για να φτιάξει τη σημαία των 500 τετραγωνικών μέτρων.

«Η Ουκρανία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και ένας λαός με κάθε δικαίωμα στην αυτοδιάθεση», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Η ύπαρξη μιας τεράστιας ουκρανικής σημαίας έξω από την πρεσβεία (του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν) στο Λονδίνο θα χρησιμεύσει για να του το υπενθυμίσει αυτό» σημειώνουν.

Η Μόσχα λέει ότι η εισβολή της δικαιολογήθηκε από τις ανησυχίες της για την ασφάλειά της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εγκληματικές ζημιές και παρεμπόδιση του αυτοκινητόδρομου.

340 liters of paint in the colors of Ukrainian flag were poured near the Russian embassy in #London by Led by Donkeys activists. Four people were detained for obstructing traffic.

The group said non-toxic, solvent-free and fast-dry paint was washable and designed for road art. pic.twitter.com/bbXHDILCgI

— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2023