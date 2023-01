Κατά την διάρκεια μίας συνέντευξης σε αυστραλιανό δίκτυο, η παρουσιάστρια στρίμωξε τον Μπιλ Γκέιτς με τις ερωτήσεις της για τη σχέση του με τον παιδεραστή Τζέφρι Επσταϊν και εκεί ο ιδρυτής της Microsoft φάνηκε ότι αιφνιδιάστηκε.

Όλα ξεκίνησαν όταν η παρουσιάστρια της εκπομπής 07:30 του αυστραλιανού δικτύου ABC, Σάρα Φέργκιουσον, άρχισε να «ανακρίνει» τον Γκέιτς: «Ένα από τα ζητήματα που σας παιδεύουν είναι η σχέση σας με τον Έπσταϊν. Μετανιώνετε για τη σχέση που είχατε μαζί του παρά τις περί του αντιθέτου συμβουλές και επιθυμίες της Μελίντας [πρώην συζύγου του δισεκατομμυριούχου];»

Αιφνιδιασμένος -πιθανώς και ενοχλημένος – από την ερώτηση για ένα θέμα που έχει σχολιάσει στο παρελθόν, ο Γκέιτς απάντησε: «Πάτε πολύ πίσω… αλλά θα πω για πάνω από εκατοστή φορά ότι, ναι, δεν θα έπρεπε να δειπνήσω μαζί του».

Η σχέση του Γκέιτς με τον Έπσταϊν απασχολεί εδώ και καιρό διεθνή ΜΜΕ. Σύμφωνα με τους New York Times ο συνιδρυτής της Microsoft συναντήθηκε αρκετές φορές με τον Έπσταϊν από το 2011 και μετά, ενώ μόλις τρία χρόνια αργότερα ο Έπσταϊν, είχε ομολογήσει ότι είχε προσφέρει χρήματα με αντάλλαγμα σεξ σε μια ανήλικη στη Φλόριντα και οι κατηγορίες ότι εκμεταλλεύτηκε δεκάδες ακόμη κορίτσια και νεαρές γυναίκες είχαν αναφερθεί ευρέως τότε στον Τύπο.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 ο Μπιλ Γκέιτς και η τότε σύζυγός του Μελίντα συναντήθηκαν με τον Έπσταϊν στην έπαυλη του τελευταίου στη Νέα Υόρκη και αμέσως της προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση, όπως ανέφερε η Daily Beast, κάνοντάς την να νιώθει άβολα – λόγος για τον οποίο προειδοποίησε τον άνδρα της να κόψει κάθε επαφή μαζί του.

-«Ο Έπσταϊν είχε τον τρόπο του να διακυβεύει σεξουαλικά την υπόληψη ανθρώπων. Ήταν αυτό για το οποίο σας προειδοποίησε η Μελίντα»;

-«Όχι. Είχα δειπνήσει μαζί του κι αυτό ήταν όλο», απάντησε ο Γκέιτς.

-«Μετανιώνετε για τη γνωριμία αυτή;»

– «Για το ότι είχα δειπνήσει μαζί του, ναι», είπε εκείνος.

Η δημοσιογράφος ρώτησε στη συνέχεια τον δισεκατομμυριούχο αν μετάνιωσε για τυχόν σχέση του Έπσταϊν με το Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, μέσω του οποίου κάνει φιλανθρωπικο έργο. «Ουδέποτε υπήρξε τέτοια σχέση οιασδήποτε μορφής», είπε ο Γκέιτς.

Η σχέση του με τον Έπσταϊν φαίνεται ότι διεκόπη μέχρι το 2014, με τους NYTimes να αναφέρουν ότι ο Έπσταϊν είχε παραπονεθεί σε φίλους του ότι ο Γκέιτς του έκοψε την καλημέρα.

JUST IN – Bill Gates says he had dinner with Jeffrey Epstein and «that’s all.»pic.twitter.com/o405qQ8j4t

— Disclose.tv (@disclosetv) January 30, 2023