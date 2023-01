Λάβρος ήταν ο Σεργκέι Λαβρόφ κατά της Δύσης και της Ουκρανίας, ενώ το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς η Ρωσία δεν συμφωνεί και με το σχέδιο των δέκα σημείων του Ζελένσκι. Μάλιστα, ο Άντονι Μπλίνκεν σε δηλώσεις του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την συνέχιση του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Πέρα όμως από το ζήτημα της διαπραγμάτευσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατά την συνέντευξη Τύπου, πραγματοποίησε μία κατά μέτωπο επίθεση προς την Δύση. Ο Σεργκέι Λαβρόφ, παραλλήλισε τα γεγονότα του σήμερα με όσα συνέβησαν επί Χίτλερ και επί Ναπολέοντα λέγοντας πως τότε, οι δύο άνδρες, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την ίδια τακτική εναντίον της Ρωσίας.

Κατά την έναρξη της συνέντευξης, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε πως οι ΗΠΑ πολεμούν την χώρα με τον ίδιο στόχο – την οριστική επίλυση του ρωσικού ζητήματος. Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην συνάντηση Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων στο Κάιρο για να συζητήσουν την επανάληψη των επιθεωρήσεων βάσει της συμφωνίας New START για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, προτού οι συνομιλίες ακυρωθούν την τελευταία στιγμή.

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι αρνείται να συζητήσει μια ευρύτερη ατζέντα σχετικά με «τη στρατηγική σταθερότητα» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων παγκοσμίως.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Λαβρόφ, επεσήμανε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ευθύνεται για την έναρξη μιας διπλωματικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, αφού απέλασε 35 Ρώσους διπλωμάτες μετά τις αναφορές για τη ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Ρώσος υπουργός κατηγόρησε τη Δύση ότι αναζητεί τρόπους για να εξοργίσει την Κίνα σε σειρά θεμάτων, όπως το Θιβέτ και η Ταϊβάν. Ο ίδιος εκτίμησε επίσης ότι η Κίνα είναι πολύ ισχυρή για να μπορούν μόνες τους οι ΗΠΑ να την αντιμετωπίσουν και για τον λόγο αυτό η Ουάσινγκτον έχει αναγκαστεί να «κινητοποιήσει» τη Δύση ώστε να στηρίξει την αντικινεζική της ατζέντα.

Ο Άντονι Μπλίνκεν σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πιθανώς «να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα», σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα να ενισχυθεί η στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σημείωσε ότι συνεχίζονται οι «άγριες μάχες» κατά μήκος του ανατολικού μετώπου της Ουκρανίας, αλλά οι δυτικοί εταίροι της είναι αποφασισμένοι «να διασφαλίσουν ότι οι Ουκρανοί θα έχουν ό,τι χρειάζονται για να ανακτήσουν όσα έχασαν και να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επιθετικότητα».

Ακόμη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία θα συνεχίσει «να χρησιμοποιεί την ενέργεια σε μια προσπάθεια να τιμωρήσει τις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Αναμένω ότι δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί για κάποιο διάστημα», είπε.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι η Ουάσιγκτον θα προβεί σε ανακοινώσεις τις ερχόμενες ημέρες, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, θα έχει συνομιλίες με σημαντικούς συμμάχους στο Ράμσταϊν της Γερμανίας αυτή την εβδομάδα. «Παρείχαμε διαρκώς ό,τι χρειάζεται η Ουκρανία και το κάνουμε με τρόπο που διασφαλίζει ότι ανταποκρινόμαστε σε όσα συμβαίνουν στα πεδία των μαχών και προς τα που αναμένεται να κινηθούν τα πράγματα. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει όσα χρειάζεται για να πετύχει στα πεδία των μαχών», είπε.

Ο Γκουτέρες κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός αναφέρει ότι η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη γεωπολιτική διαίρεση εδώ και γενεές. «Αντιμετωπίζουμε τα σοβαρότερα επίπεδα γεωπολιτικής διαίρεσης και δυσπιστίας εδώ και πολλές γενιές.

Στο Νταβός, προέτρεψα τους ηγέτες να γεφυρώσουν τις διαιρέσεις και να αποκαταστήσουν τη συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε στο twitter ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην παρέμβασή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στην ελβετική πόλη.

We are facing the gravest levels of geopolitical division and mistrust in generations.

At Davos, I urged leaders to bridge divides and restore cooperation to advance peace, sustainable development and human rights.

— António Guterres (@antonioguterres) January 18, 2023