Ένας 82χρονος βετεράνος του Ναυτικού, που εργάζεται σε κατάστημα της Walmart, συνταξιοδοτήθηκε χάρη σε έναν πελάτη του.

Ο λόγος για τον Ουόρεν Μάριον, βετεράνο του Ναυτικού και χήρο, ο οποίος στην ηλικία των 82 ετών συνέχιζε να κάνει βάρδιες των 8 και 9 ωρών.

Ο 82χρονος άνδρας, στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, όταν ένας πελάτης του, ο Ρόρι Μακ Κάρτι, σκέφτηκε μία λύση για να τον βοηθήσει.

Ο Μακ Κάρτι διευθύνει μια επιχείρηση απεντόμωσης, που ονομάζεται Bug Boys, και κατάφερε να συγκεντρώσει 300.000 ακόλουθους στο TikTok δείχνοντας βίντεο με ανατριχιαστικά περιστατικά που συναντά στη δουλειά του.

Ο Ρόρι ανέβασε ένα βίντεο, στη δημοφιλή πλατφόρμα, στο οποίο γνωστοποίησε την ιστορία του Ουόρεν και ξεκίνησε μια συγκινητική προσπάθεια για τη συνταξιοδότηση του.

Το βίντεο έκανε πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία καταχώρησης στο GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, λιγότερο των 20 ημερών, συγκεντρώθηκαν 108.000 δολάρια για τον Μάριον, τα οποία του δόθηκαν σε μορφή μιας μεγάλης επιταγής την προηγούμενη Τετάρτη.

«Ήθελα να βοηθήσω αυτόν τον άνδρα να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια του ταξιδεύοντας για να δει τα παιδιά του στη Φλόριντα. Τον βγάλαμε από τον εργασιακό χώρο που βρισκόταν για πάνω από 8 ώρες κάθε μέρα, ώστε να κάνει τα πράγματα που θα ήθελε να κάνει και δεν τα κατάφερνε για οικονομικούς λόγους».

«Νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 82χρονος Μάριον στο WTTG-TV.

An 82-year-old Navy Veteran working at a Maryland Walmart has retired thanks to a customer. The customer posted the video on TikTok which raised over $100,000 on GoFundMe.

▶️ https://t.co/AYpA0fwbL7#walmart #navyveteran #veteran #retirement #tiktok #Maryland #walmartworker pic.twitter.com/929gLZ2Zx3

— Daily Blast LIVE (@dailyblastlive) January 9, 2023