Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη του κινητού μας. Πλέον ελάχιστοι είναι αυτοί που το απενεργοποιούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Από τους στόχους της νέας χρονιάς, καλό θα ήταν ένας μικρός απεγκλωβισμός από αυτήν την καθημερινή μας συνήθεια. Τόσο τα android κινητά, όσο και τα IOS προσφέρουν αμέτρητες επιλογές και μπορούν να αναδιαμορφώσουν με λίγη προσπάθεια τις τεχνολογικές σου συνήθειες.

Έξυπνες και εύκολες λύσεις

Στο android, χρειάζεται απλά να πας στις Ρυθμίσεις, στο Digital Wellbeing & parental controls. Στο iOS, πηγαίνεις πάλι στις Ρυθμίσεις κι επιλέγεις Screen Time. Ανάμεσα σε αυτά που μπορείς να κάνεις για να μειώσεις τον χρόνο που αφιερώνεις μπροστά από την οθόνη του κινητού σου, είναι να αφαιρέσεις τις ειδοποιήσεις από ένα app συνομιλιών ή να τις αλλάξεις για να είναι λιγότερο ορατές.

Αν θες να μειώσεις για παράδειγμα τον χρόνο που αφιερώνεις στα social media, βάλε ένα χρονικό όριο ή απόφυγε να τα ανοίγεις συγκεκριμένες ώρες μες στη μέρα. Αυτό λειτουργεί εξίσου καλά με τον χρόνο που θες να αφιερώνουν τα παιδιά μπροστά από τις συσκευές οπότε μπορείς να το κάνεις σαν πείραμα.

Πριν κοιμηθείς κάνε turn off

Ένας ακόμη καλός τρόπος να αποσυνδεθείς από το κινητό σου είναι ο ποιοτικός ύπνος το βράδυ και αυτό προυποθέτει ότι δεν επιτρέπεις στο κινητό σου να σε ξυπνά με notifications και μηνύματα.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τα Android κινητά προσφέρουν το Bedtime Mode ενώ τα iOS το Sleep Focus mode. To Do Not Disturb mode είναι ένα επίσης καλό trick που θα σε κρατήσει μακριά από το κινητό σου.Τέλος μπορείς να δοκιμάσεις το phone-free time όπου αφήνεις το κινητό σου στο αθόρυβο ή σε ένα άλλο δωμάτιο ώστε να είσαι πραγματικά εκεί για την οικογένεια και τους φίλους σου.