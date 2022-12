Ο Ολιβιέ Ζιρού βρίσκεται στα γήπεδα του Κατάρ, κυνηγώντας την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με τον 36χρονο επιθετικό μάλιστα να γράφει ιστορία στην αναμέτρηση των «τρικολόρ» με την Πολωνία.

Ο Ζιρού σκόραρε στο 44ο λεπτό και με αυτό το γκολ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική Γαλλίας, φτάνοντας τα 52 τέρματα και ξεπερνώντας τον Τιερί Ανρί.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μίλαν έχει αποφασίσει να προσφέρει στον Ζιρού νέο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κατάρ, μιας και ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μιλάνο.

Ωστόσο αυτήν τη στιγμή είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο της εθνικής ομάδας και στο Μουντιάλ.

Olivier Giroud, set to extend his contract with AC Milan after the World Cup. New deal proposal will be ready in order to get the documents signed done as soon as possible. 🔴⚫🇫🇷 #ACMilan

Giroud’s now focused on the World Cup but he’d be more than happy to continue with Milan. pic.twitter.com/wOT2HxRwfp

