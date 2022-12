Το μεγάλο «μπαμ» έγινε στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η Γερμανία έμεινε εκτός και με τη… βούλα!

Παρότι η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατάφερε να κάνει το καθήκον της απέναντι στην Κόστα Ρίκα, η Ισπανία δεν της έκανε το χατίρι, με τους Ιάπωνες να επικρατούν με 2-1 και να «κλέβουν» από τα «πάντσερ» την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Εκείνο το δεύτερο κακό ημίχρονο με τους Ιάπωνες μπορεί να πει κάποιος ότι ευθύνεται για αυτό το «κάζο», καθώς τα στατιστικά «λένε» ότι η Γερμανία ήταν μια από τις κορυφαίες ομάδες των ομίλων. Σύμφωνα μάλιστα με τους στατιστικολόγους, η Γερμανία ήταν η κορυφαία ομάδα σε επίδοση, όσον αφορά την κατηγορία των expected goals.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ειδικές μετρήσεις τα «πάντσερ»… έπρεπε να είχαν σκοράρει σε αυτή τη φάση των ομίλων 10 φορές, καθώς τα xGoals της ήταν στα 10 ακριβώς! Αντιθέτως η Γερμανία σκόραρε συνολικά 6 γκολ, κάτι που σημαίνει πως έχασε τέσσερα «σίγουρα» τέρματα!

Δεύτερη είναι η Γαλλία με 7.4 και τρίτη η Αργεντινή με 6.3. Την πεντάδα κλείνουν η Αγγλία και η Ισπανία με 5.3.

Most xG in the group stage —

Germany: 10.0

France: 7.4

Argentina: 6.3

England: 5.3

Spain: 5.3

Yet Germany are out 🙃😬

— Ollie Hopkins (@oliver_hopkins) December 1, 2022