Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για το Βέλγιο, το οποίο και ηττήθηκε με σκορ 2-0 από το Μαρόκο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ωστόσο τα προβλήματα για τους «κόκκινους διαβόλους» δεν μένουν μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι ποδοσφαιριστές τα… ρίχνουν δημόσια ο ένας στον άλλον με τις τοποθετήσεις τους.

Η αρχή είχε γίνει με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε που σε δηλώσεις του ανέφερε: «Είμαστε πολύ… γέροι πλέον. Το 2018 είχαμε την ευκαιρία μας, τώρα έχουμε καλή ομάδα αλλά μεγαλώνουμε όλοι. Έχουμε κάποιους καλούς νέους ποδοσφαιριστές αλλά δεν είναι τόσο καλοί όσο άλλοι που είχαμε το ’18».

Την… σκυτάλη πήρε ο Εντέν Αζάρ για να γίνει συγκεκριμένος και να επιρρίψει ευθύνες στους αμυντικούς του Βελγίου, τονίζοντας: «Οι αμυντικοί μας δεν είναι και οι πιο γρήγορο, όλοι το ξέρουν».

Αυτή τη φορά ήρθε η απάντηση από τον Γιαν Βερτόνγχεν ο οποίος φάνηκε να απαντά στους συμπαίκτες του και να πετάει το… μπαλάκι σε εκείνους λέγοντας: «Υποθέτω πως είμαστε κακοί στην επίθεση επειδή είμαστε κι εκεί γέροι».

Ζόρικα τα πράγματα στο Βέλγιο…

Yesterday, Kevin De Bruyne said that Belgium are ‘too old’ to win the World Cup.

This is what Jan Vertonghen had to say after Morocco held them scoreless in a 2-0 win today 😳 pic.twitter.com/4CLHh9oql6

