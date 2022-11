Το μάρμαρο για την κακή εφετινή πορεία της Σαουθάμπτον στην Premier League φαίνεται πως θα πληρώσει ο προπονητής των Άγιων Ράλφ Χάζενχουτλ.

Ο Αυστριακός τεχνικός βρίσκεται μια τετραετία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας αλλά όπως γράφεται η απόφαση έχει παρθεί και περιμένουμε την ανακοίνωση από τον αγγλικό σύλλογο.

Η Σαουθάμπτον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας με 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 8 ήττες ενώ ταυτόχρονα η αγωνιστική εικόνα της ομάδα είναι μέτρια.

Συνεπώς για να αλλάξει η όλη κατάσταση φαίνεται πως θα γίνει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας με τους ενδεχόμενους στόχους να εξετάζονται ήδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χάζενχουτλ, που προσελήφθη τον Δεκέμβριο του 2018, αποχωρεί έχοντας συνεισφέρει σημαντικά στον σύλλογο, έχοντας μερικά αξιομνημόνευτα αποτελέσματα και επίσης παίζοντας βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της υποδομής του συλλόγου, της ταυτότητας και της αγωνιστικής μας ομάδας. Ωστόσο, τώρα πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε μια αλλαγή»

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 7, 2022