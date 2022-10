Γράφει η Ίλντα Τόσκα*

Ο Αριστοτέλης είχε πει πως «ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι θηρίο ή θεός». Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν, νιώθουμε την ανάγκη για επικοινωνία. Έχουμε την έμφυτη ανάγκη να συνυπάρχουμε με άλλους ανθρώπους για την εξέλιξη και για την επιβίωση μας.

Τι συμβαίνει όμως, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή; Πόση μοναξιά μπορεί να νιώθει εκείνος που είναι αποκομμένος από την κοινωνία; Και πόσες πραγματικές ευκαιρίες για σωφρονισμό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί από το κοινωνικό του περιβάλλον;

Σύμφωνα με τη σύμβουλο ψυχικής υγείας κ. Αριστέα Καραμανάκου, όταν ένας κρατούμενος διατηρεί επικοινωνία με κάποιον εκτός φυλακής τότε η επανένταξη του όταν βγει θα είναι πιο ομαλή αν δεν έχει χαθεί η επαφή. « Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και θα βάλει τα δυνατά του να μείνει κοινωνικοποιημένος με κάθε υγιή τρόπο», λέει στο in η κ. Καραμανάκου.

Writing to prisoners unlocks more than you would think https://t.co/vNWI27Gpag

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τους φίλους και τους συγγενείς τους όταν μπήκαν στη φυλακή. Πώς μπορεί λοιπόν, κάποιος να διατηρήσει επικοινωνία με τον «έξω» κόσμο όταν όλοι οι φίλοι, οι γνωστοί και οι συγγενείς τον έχουν ξεγράψει; Ένας πολύ καλός τρόπος είναι η αλληλογραφία με κάποιον ξένο, κάποιον που δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής.

Ακούμε πολύ συχνά για γυναίκες που επιλέγουν να επικοινωνούν με κρατούμενους μέσω γραμμάτων. Για γυναίκες που ερωτεύονται έναν φυλακισμένο και δηλώνουν θαυμάστριες ενός επικίνδυνου πολλές φορές ανθρώπου. Σύμφωνα με την κ. Αριστέα Καραμανάκου, οι γυναίκες που επιλέγουν να δημιουργήσουν ερωτική σχέση δια αλληλογραφίας με φυλακισμένους, συνήθως είναι γυναίκες που είτε είχαν προηγούμενες προβληματικές σχέσεις είτε προέρχονταν από ένα προβληματικό περιβάλλον ως παιδιά.

Η ιστορία της Ειρήνης όμως, δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν αφορά τον έρωτα, αλλά κάτι διαφορετικό. Κάτι ανώτερο, κάτι πιο ανθρώπινο. Αφορά τη θέληση να βοηθήσεις με όποιον τρόπο μπορείς χωρίς κοινωνικά στερεότυπα και ταμπού.

Η Ειρήνη πήρε την απόφαση να ξεκινήσει να αλληλογραφεί με έναν κρατούμενο πριν από λίγους μήνες. Είχε παρακολουθήσει πολλά ντοκιμαντέρ για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος της Αμερικής και είχε διαβάσει πολλές ιστορίες ατόμων που πέρασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους στην φυλακή για ένα λάθος ή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν.

«Η φυλακή στην Αμερική είναι σκληρή. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έκαναν ένα λάθος στα 17 τους χρόνια, όπως για παράδειγμα να κλέψουν ένα στερεοφωνικό. Και όσο είναι μέσα για να μπορέσει να επιβιώσει θα συμμετέχει και σε άλλα πράγματα. Όπως εξεγέρσεις ή απλώς να προσπαθήσει να προστατέψει τον εαυτό του από κάποιον άλλο κρατούμενο. Έτσι, οι ποινές θα αυξηθούν. Επιπλέον, στην Αμερική υπάρχουν και οι φυλετικές διακρίσεις. Μπορεί κάποιος να είναι μέσα και να μην έχει διαπράξει ποτέ το έγκλημα».

YLS Lecturer and journalist @emilybazelon receives many letters from people in prison. With the help of her students and partners at Yale Law School and beyond, the senders’ words are being heard. The @nytimes reports on the Prison Letters Project.https://t.co/Ly2krKNW1B

— Yale Law School (@YaleLawSch) September 7, 2022