Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν σήμερα να σβήσουν τις φλόγες σε μια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, έπειτα από πλήγματα που προκλήθηκαν – σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους – από ιρανικής κατασκευής drones, συχνά γνωστά ως «drones καμικάζι».

Έξι drones έπληξαν ένα κτίριο κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Μπέλα Τσέργκβα, περίπου 75 χιλιόμετρα νότια του Κιέβου, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, Ολεκσέι Κουλέμπα.

According to preliminary information, #BilaTserkva, #Kyiv region was attacked with kamikaze drones.

A total of about 6 arrivals were heard. pic.twitter.com/NFfwMBJUxZ

— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2022