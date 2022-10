Τα τριάντα χρόνια γάμου γιόρτασαν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγος του Μισέλ Ομπάμα. Οι δυο τους θέλοντας να τιμήσουν όλα αυτά τα χρόνια της κοινής τους πορείας, ανέβασαν τρυφερές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενα από μηνύματα αγάπης.

Τη Δευτέρα η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με τον σύζυγο της, μία μάλιστα από την ημέρα του γάμου τους, γράφοντας : «Χρόνια πολλά στον άντρα που αγαπώ! Αυτά τα τελευταία 30 χρόνια ήταν μια περιπέτεια και είμαι ευγνώμων που σ’ έχω δίπλα μου. Μια ζωή μαζί. Σ’ αγαπώ , @BarackObama!»

Happy anniversary to the man I love! These last 30 years have been an adventure, and I’m grateful to have you by my side. Here’s to a lifetime together. I love you, @BarackObama ! ❤️😘 pic.twitter.com/HcDjbLl2x6

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε για τη σύζυγο του : «Μετά από 30 χρόνια, δεν ξέρω γιατί φαίνεσαι ακριβώς ίδια και εγώ όχι. Ξέρω ότι κέρδισα το λαχείο εκείνη την ημέρα – ότι δεν θα μπορούσα να ζητήσω μία καλύτερη σύντροφο ζωής. Χρόνια πολλά, γλυκιά μου». Τα τρυφερά αυτά του λόγια μάλιστα συνόδευσε με μία φωτογραφία από την ίδια παραλία και μία ακόμη από την ημέρα του γάμου τους.

Miche, After 30 years, I’m not sure why you look exactly the same and I don’t. I do know that I won the lottery that day—that I couldn’t have asked for a better life partner. Happy anniversary, sweetheart! pic.twitter.com/sYGKPOff1O

— Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2022