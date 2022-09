Στην επιλογή της Ρωσίας να προχωρήσει, όπως φαίνεται, σε δημοψηφίσματα σε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια αναφέρεται με νέα ανάρτησή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Θυμίζουμε ότι το βρετανικό υπουργείο καθημερινά δημοσιεύει την ανάλυσή του σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο.

Στη νέα του ανάρτηση αναφέρεται ότι τα δημοψηφίσματα που ανακοινώθηκαν στις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό ρωσική κατοχή «καθοδηγήθηκαν από φόβους επικείμενης επίθεσης».

«Αυτός ο επείγοντας χαρακτήρας οφείλεται πιθανότατα στους φόβους επικείμενης ουκρανικής επίθεσης και στην προσδοκία μεγαλύτερης ασφάλειας μετά την επίσημη ένταξή τους στη Ρωσία», σημειώνεται.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να «αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού» και ότι η χώρα αντιμετωπίζει «σημαντικές πιέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

«Ο Πούτιν αποδέχεται μεγαλύτερο πολιτικό ρίσκο υπονομεύοντας τη μυθοπλασία ότι η Ρωσία δεν βρίσκεται σε πόλεμο ούτε σε εθνική κρίση, με την ελπίδα να συγκεντρώσει περισσότερη πολεμική ισχύ», υπογραμμίζεται.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 September 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 21, 2022