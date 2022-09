Ο αριθμός των αστέγων στη Νέα Υόρκη, την πολυπληθέστερη αμερικανική μεγαλούπολη, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια σε 80.000, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «The Bowery Mission» που παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε άπορους και άστεγους (στη φωτογραφία του AP/Seth Wenig, επάνω, άστεγοι σε πεζοδρόμιο του Κουίνς).

«Οι άστεγοι στην πόλη της Νέας Υόρκης ανέρχονται στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της Μεγάλης Υφεσης, τη δεκαετία του 1930», υπογραμμίζει το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δημοτικής αρχής, στις 11 Σεπτεμβρίου διανυκτέρευσαν σε δομές αστέγων 55.338 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 18.000 παιδιά.

Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπραντ Χόιλμαν χρησιμοποίησε την ίδια σύγκριση (με την εποχή της Μεγάλης Υφεσης) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «υπάρχουν πολλοί που θησαυρίζουν από αυτήν την τραγική κατάσταση, χωρίς να παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζεται η πόλη».

“As directly impacted people have been saying for years, sweeps do not bring them closer to permanent housing. They only serve to exacerbate the already broken trust between homeless New Yorkers & institutions that are supposed to serve them» –@bennettrein https://t.co/JzsPw25Omd

— Open Hearts Initiative (@openheartsnyc) August 23, 2022