Μια νέα εφεύρεση φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με προβλήματα ακοής επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με το EuroNews, η εταιρεία XRAI Glass έχει αναπτύξει γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που επιτρέπουν σε άτομα με προβλήματα ακοής να διαβάζουν σε πραγματικό χρόνο συνομιλίες στα γυαλιά τους σαν υπότιτλους.

Είναι σαν να παρακολουθεί κανείς μια τηλεοπτική εκπομπή με υπότιτλους, αλλά στην πραγματική ζωή.

Η ιδέα ήρθε στον Dan Scarfe τον Ιανουάριο, ενώ περνούσε χρόνο με τον 97χρονο παππού του. Ο παππούς του δεν συμμετείχε στη συζήτηση της υπόλοιπης οικογένειας επειδή δεν μπορούσε να ακούσει τις συνομιλίες τους.

«Είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω του και προσπαθεί να παρακολουθήσει τις διάφορες συζητήσεις που γίνονται», δήλωσε ο Scarfe στο Euronews. «Έφτασε στο σημείο να κάθεται κυριολεκτικά σιωπηλός. Και σκέφτηκα, λοιπόν, “περίμενε ένα λεπτό, βλέπει τηλεόραση όλη την ώρα με υπότιτλους. Γιατί δεν μπορούμε να υποτιτλίσουμε τον κόσμο;»».

These augmented reality glasses help deaf people see live captions of people’s speech

By @paul_mealy#techforgood #innovation #technology #AR #VR #augmentedreality@TechAmazing @sebbourguignon @Nicochan33 @KirkDBorne @mvollmer1 @pierrecappelli pic.twitter.com/B74kejGIug

— Pascal Bornet (@pascal_bornet) March 22, 2022