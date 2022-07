Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στα social media, με τον Drake να έχει γίνει τρεντ στο Twitter για τους λάθος λόγους.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες της πλατφόρμας τον επικρίνουν για τις συχνές και σύντομες μετακινήσεις που κάνει με το ιδιωτικό του τζετ ενώ αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με αυτοκίνητο.

Ο γνωστός τραγουδιστής αντέδρασε σε ένα tweet με φωτογραφία που αποτύπωνε τη διαδρομή του αεροπλάνου, δίνοντας έμφαση στα 14 λεπτά που διήρκεσε η πτήση.

Το τζετ του απογειώθηκε από το Χάμιλτον του Οντάριο στις 12 Ιουλίου για να κάνει ένα 18λεπτο ταξίδι στο Τορόντο. Στις 17 Ιουνίου, το αεροπλάνο έκανε το ίδιο ταξίδι ξανά, αυτή τη φορά σε 16 λεπτά, και στις 28 Ιουνίου το έκανε για άλλη μια φορά σε 14 λεπτά. Σύμφωνα με τον απολογισμό, κάθε μία από αυτές τις πτήσεις είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή περίπου πέντε τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Οι φανς του εξαγριώθηκαν και δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους.

«Ο Drake είναι μέρος του προβλήματος. Πραγματοποιεί 15λεπτες πτήσεις προς το Χάμιλτον και πίσω ενώ το περιβάλλον καταρρέει», έγραψε ένας από τους χρήστες. Ένας άλλος ανέφερε: «Οι πτήσεις του Drake με ιδιωτικό τζετ μεταξύ Τορόντο και Χάμιλτον είναι γελοίες» ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Τα ιδιωτικά τζετ, όπως και οι πλούσιοι γενικά, είναι πραγματικά κακοί για το περιβάλλον».

Ο ίδιος ο τραγουδιστής απάντησε στις αντιδράσεις σχετικά με τις τόσο σύντομες πτήσεις.

«Αυτοί είναι απλώς οι άνθρωποι που μεταφέρουν αεροπλάνα σε όποιο αεροδρόμιο ανήκουν, για όποιον ενδιαφέρεται για την επιμελητεία», είπε και πρόσθεσε ότι κανείς δεν αναλαμβάνει αυτές τις πτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Drake δεν είναι επίσης ο μόνος διάσημος που έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τις ιδιωτικές ταξιδιωτικές του προτιμήσεις.

Πρόσφατα, η Κάιλι Τζένερ κλήθηκε επίσης να απολογηθεί επειδή έκανε μια 17λεπτη πτήση από το Καμαρίο της Καλιφόρνιας στο Βαν Νάις, το οποίο είναι μια διαδρομή 45 λεπτών με το αυτοκίνητο. Η τηλεπερσόνα μάλιστα λίγες μέρες μετά την πτήση, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στo Instagram ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία καυχιέται για τα δύο τζετ που έχουν εκείνη και ο σύντροφός της, Τράβις Σκοτ. «Θες να πάρουμε το δικό μου ή το δικό σου;», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης και οι χρήστες έγιναν έξαλλοι.

Δείτε κάποια από τα tweets

Drake Explains Why His Private Jet Took a 14-Minute Flight Three Times Last Month – Vanity Fair EACH SHORT TRIP EMMITTED 5 tons of CO2. Private jets, well the super rich in general, are really bad for the environment. https://t.co/a4WR6gyDrY — Scott leisz (@ScottLeisz) July 27, 2022

If we had a functioning democracy, our politicians would impose a new super-tax on private jet users, but instead, the entire cost of a private jet can be used as a tax deduction, while teachers can only deduct $250 for school supplies on their taxes. pic.twitter.com/DPFsUeOFDg — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 24, 2022

Drake is part of the problem, taking multiple 15 minute flights to Hamilton and back while the environment is collapsing. Dude, take the GO train ffshttps://t.co/XocG7F3YFG — Jesse Hawken (@jessehawken) July 25, 2022

Media: Drake is burning too much fuel Media: «Drake is trying his best to do his part for the environment» 🙄 https://t.co/VwbjrGoa8t pic.twitter.com/Y7g5Injp2t — 🇨🇦Schtev🇨🇦 (@schtev69) July 26, 2022

Didn’t our PM just take a flight of 62 km in BC @CTVnews? 🤣😂🤣 Drakes not the hypocrite blathering about climate change all the time! Drake’s private jet flights between Toronto and Hamilton ‘ridiculous’ | CTV News https://t.co/0hYC2waLAB — Unacceptable North Knight (@Brandon44718058) July 27, 2022