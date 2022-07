Μεγάλο σύννεφο καπνού έχει σχηματιστεί πάνω από το δυτικό Λονδίνο το απόγευμα της Κυριακής, με τον κίνδυνο για ακυρώσεις πτήσεων να είναι ορατός. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σάρει επηρέασε και τη βρετανική πρωτεύουσα όπως και το αεροδρόμιο του Χίθροου.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έγινε αισθητή για πάνω από 48χλμ από την περιοχή όπου ξέσπασε το πύρινο μέτωπο, από το Hankley Common.

Entire drop zone on #Hankley Common alight, very close to army buildings (14.45pm).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάλεσαν τον κόσμο να απομακρυνθεί από την περιοχή ώστε να προχωρήσει το έργο της κατάσβεσης.

Πλήθος πυροσβεστών επιχειρούν στο σημείο, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται σημαντικό.

#BREAKING: There Is A Large Fire Burning In Hankley Common Nature Reserve In Surrey, England. Local Fire Officials Have Declared A Major Incident As Heavy Smoke Travels Towards Heathrow Airport.

