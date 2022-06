Την 123η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, χθες Κυριακή, τα ρωσικά στρατεύματα επικέντρωσαν τις επιθέσεις τους στη Λισιτσάνσκ, την επομένη της επισημοποίησης της κατάληψης της δίδυμης πόλης της, της Σεβεροντονιέτσκ, στην άλλη πλευρά του ποταμού Ντονέτς, ενώ έπληξαν επίσης με πυραύλους – μεταξύ άλλων – την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Το τελευταίο οχυρό

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το πυροβολικό για να αποκόψουν την πρόσβαση στη Λισιτσάνσκ από τον νότο, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Επληξαν επίσης πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν και η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Η Λισιτσάνσκ είναι η τελευταία πόλη που ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια Λουγκάνσκ. Τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται ήδη στα όριά της.

Νωρίτερα, εννιαώροφη πολυκατοικία επλήγη κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι ενώ αρκετοί παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο.

Ενώ οι μάχες μαίνονται στην ανατολική Ουκρανία, στο Κίεβο η κατάσταση είναι συγκριτικά ήρεμη τους τελευταίους μήνες.

Ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι πύραυλος έπληξε χώρο όπου βρίσκεται νηπιαγωγείο στην συνοικία Σεβτσένκο.

Καταιγισμός πυραύλων

Επτάχρονο κορίτσι και η μητέρα του βρέθηκαν ζωντανές στα συντρίμμια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο. Το κτίριο βρίσκεται πολύ κοντά στο εργοστάσιο όπλων Αρτεμ, το οποίο έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Ο ουκρανός βουλευτής Ολεξίι Χοντσαρένκο ανέφερε ότι συνολικά 14 πύραυλοι έπληξαν την πρωτεύουσα και προάστιά της νωρίς χθες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης την κεντρική περιφέρεια Τσερκάσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι πέντε, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει σιδηροδρομική γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού Ντνίπρο να έχει υποστεί ζημιές. Οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι ανέφεραν πως ανέστειλαν προσωρινά τα δρομολόγια γύρω από την Τσερκάσι.

Στο μεταξύ φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν πως απομάκρυναν 250 άμαχους από τα καταφύγια του εργοστασίου χημικών Αζότ στη Σεβεροντονιέτσκ αφού οι ουκρανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την πόλη.

🇷🇺🇺🇦

The Russian Airforce bombed the bridge passing over the railway at the entrance to #Lisichansk pic.twitter.com/oBGaM7A0CR — Tony (@Cyberspec1) June 24, 2022

Κάπου 200 άμαχοι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο το Σάββατο, ανέφερε ο εκπρόσωπος της λεγόμενης Λαϊκής Δημοκρατίας της Λουγκάνσκ στη Μόσχα, ο Ραντιόν Μιρόσνικ, μέσω Telegram. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πού οδηγήθηκαν. Γινόταν εξάλλου λόγος για πολύ μεγαλύτερο αριθμό αμάχων που είχε καταφύγει στο εργοστάσιο.

Ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στη Λουγκάνσκ ανέφερε πως στα καταφύγια του εργοστασίου βρίσκονταν 568 άμαχοι προτού οι άνδρες του αποχωρήσουν.

Η σύνοδος της G7

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι έπληξε τρία κέντρα εκπαίδευσης στον βορρά και τη δύση με πυραύλους Κρουζ «Καλίμπρ», ανάμεσά τους ένα στην περιοχή Στάριτσι, στην περιφέρεια Λβιβ, περίπου τριάντα χλμ. από τα ουκρανοπολωνικά σύνορα.

Οι εξελίξεις στα πεδία των μαχών καταγράφονταν ενώ οι ηγέτες της G7 άρχιζαν να συζητούν στη Βαυαρία τρόπους να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία. Ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς καταδίκασε τη «βάρβαρη» επίθεση στο Κίεβο, που είπε πως εντείνει την ανάγκη οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά να «ενωθούν και να υποστηρίξουν τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τη χώρα τους».

Προτάσεις για να κλιμακωθεί η πίεση στη Μόσχα και να προσφερθεί στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία, καθώς και ο αντίκτυπος της σύρραξης στην απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου.



Φωτογραφία Susan Walsh/Reuters

Ηδη, οι ηγέτες της G7 ανακοίνωσαν την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού χρυσού, ενώ αναμένεται να εξετάσουν επίσης την πρόταση να επιβληθεί όριο στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου.

Στη σύνοδο θα εκφραστεί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βιντεοσύνδεσης.

Χθες έγινε επίσης γνωστό πως ο ρώσος υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου επισκέφθηκε ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία, αν και δεν είναι καθαρό το πού ακριβώς.

Στο εξωτερικό ο Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να κάνει στο Τατζικιστάν και στο Τουρκμενιστάν τα πρώτα του ταξίδια στο εξωτερικό αφότου διέταξε την εισβολή στην ουκρανική επικράτεια.

Θα μεταβεί αρχικά στο Τατζικιστάν, σύμμαχο της Μόσχας, και κατόπιν στο Τουρκμενιστάν για μια σύνοδο των χωρών της Κασπίας θάλασσας μεθαύριο Τετάρτη, σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα συνολικός απολογισμός θυμάτων του πολέμου, που πάντως είναι αναμφίβολο ότι είναι εξαιρετικά βαρύς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι επιβεβαιωμένο πως 4.500 άμαχοι είχαν σκοτωθεί και άλλοι 5.500 είχαν τραυματιστεί ως την 15η Ιουνίου, όμως οι αριθμοί αυτοί «πιθανόν είναι πολύ πιο υψηλοί», τονίζει ο ίδιος.

Στο στρατιωτικό επίπεδο, δυτικές πηγές μιλούν για 15.000 ως 20.000 ρώσους στρατιωτικούς νεκρούς, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις χάνουν κάπου εκατό άνδρες την ημέρα, κατά το Κίεβο. Δεν είναι διαθέσιμος κανένας απολογισμός επαληθευμένος ανεξάρτητα.

Πάνω από 7 εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτοπισμένοι μέσα στη χώρα τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Σε αυτούς προστίθενται οκτώ εκατομμύρια που έφυγαν στο εξωτερικό. Πριν τη ρωσική εισβολή, η Ουκρανία μέτραγε 37 εκατ. κατοίκους στα εδάφη υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάτοικοι της Κριμαίας, της χερσονήσου που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ